Rize’de feci kaza: Kamyonet ile otomobil birbirine girdi! 3 yaralı

Kazada yaralanan 53 DY 794 plakalı aracın sürücüsü M.G. ve beraberindeki S.G. (70) ile 53 ADG 368 plakalı araç sürücüsü M.Y. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.