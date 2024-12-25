Video Yaşam Rize’de otomobilin kamyonetle çarpıştığı anlar kamerada | Video
Rize’de otomobilin kamyonetle çarpıştığı anlar kamerada | Video

Rize’de otomobilin kamyonetle çarpıştığı anlar kamerada | Video

25.12.2024 | 09:16

Rize’de otomobilin kamyonetle çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza Rize Merkez Bozkale köyü, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana 07.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.G. (78) idaresindeki 53 DY 794 plakalı kamyonet Bozkale Köyü istikametinden gelerek Karadeniz Sahil Yolu üzerinden girmek istedi. Bu esnada Rize istikametinden Artvin istikametine sol şerit üzerinde seyir halinde bulunan sürücü M.Y. (29) idaresindeki 53 ADG 368 plakalı otomobil kamyonete sol ön çaprazdan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 53 DY 794 plakalı aracın sürücüsü M.G. ve beraberindeki S.G. (70) ile 53 ADG 368 plakalı araç sürücüsü M.Y. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rize’de otomobilin kamyonetle çarpıştığı anlar kamerada | Video 00:25
Rize’de otomobilin kamyonetle çarpıştığı anlar kamerada | Video 25.12.2024 | 09:16
Rize’de otomobilin kamyonetle çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı: O anlar kamerada | Video 00:25
Rize’de otomobilin kamyonetle çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı: O anlar kamerada | Video 25.12.2024 | 09:05
Ankara’da kaçak tütün ve alkol operasyonu | Video 01:38
Ankara'da kaçak tütün ve alkol operasyonu | Video 25.12.2024 | 08:38
Ümraniye’de korkutan patlama: Evin duvarı yıkıldı | Video 02:40
Ümraniye'de korkutan patlama: Evin duvarı yıkıldı | Video 25.12.2024 | 08:34
Narin Güran cinayetinde aile bireylerinin toplantı görüntüsü ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu | Video 06:32
Narin Güran cinayetinde "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu | Video 25.12.2024 | 08:32
Diyarbakır’da bir grup tekme tokat birbirine böyle girdi | Video 00:18
Diyarbakır'da bir grup tekme tokat birbirine böyle girdi | Video 25.12.2024 | 08:32
22 ilde DEAŞ’a yönelik Gürz-31-32-33 operasyonları | Video 00:42
22 ilde DEAŞ'a yönelik "Gürz-31-32-33" operasyonları | Video 25.12.2024 | 08:32
Evden 235 bin TL ziynet eşyası çalan hırsız tutuklandı | Video 00:20
Evden 235 bin TL ziynet eşyası çalan hırsız tutuklandı | Video 24.12.2024 | 16:38
TIR’a çarpan kamyonetin sürücüsü öldü! Kaza anı kamerada | Video 01:16
TIR'a çarpan kamyonetin sürücüsü öldü! Kaza anı kamerada | Video 24.12.2024 | 16:38
Park halindeki otomobili benzin döküp yaktı | Video 01:00
Park halindeki otomobili benzin döküp yaktı | Video 24.12.2024 | 16:19
Mardin’de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:39
Mardin'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.12.2024 | 16:05
Avcılar’da yol verme kavgasında ilginç anlar kamerada: E5 boks ringine döndü | Video 00:23
Avcılar'da yol verme kavgasında ilginç anlar kamerada: E5 boks ringine döndü | Video 24.12.2024 | 15:12
Hafif ticari araç park halindeki otomobile çarptı, ortalık savaş alanına döndü | Video 00:37
Hafif ticari araç park halindeki otomobile çarptı, ortalık savaş alanına döndü | Video 24.12.2024 | 15:02
Göbeklitepe kış aylarında da ziyaretçi akınına uğruyor | Video 03:11
Göbeklitepe kış aylarında da ziyaretçi akınına uğruyor | Video 24.12.2024 | 15:02
Esnaf ile vatandaşların park kavgasını biber gazı da ayıramadı | Video 03:05
Esnaf ile vatandaşların park kavgasını biber gazı da ayıramadı | Video 24.12.2024 | 15:01
Sivas’ta apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi | Video 06:28
Sivas'ta apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi | Video 24.12.2024 | 14:48
Beyoğlu’nda motosikletli kurye otomobilin altında kaldı | Video 02:27
Beyoğlu’nda motosikletli kurye otomobilin altında kaldı | Video 24.12.2024 | 14:07
İstanbul Bahçelievler’de korkutan iş yeri yangını | Video 02:15
İstanbul Bahçelievler’de korkutan iş yeri yangını | Video 24.12.2024 | 13:38
Tuvalette doğurduğu bebeği çöpe attı! Öldürmek isteseydim 9 ay karnımda taşımazdım | Video 02:43
Tuvalette doğurduğu bebeği çöpe attı! "Öldürmek isteseydim 9 ay karnımda taşımazdım" | Video 24.12.2024 | 12:42
Uyuşturucu almak için yanına çağırdığı şahsı öldüren sanığa 18 yıl hapis 02:36
Uyuşturucu almak için yanına çağırdığı şahsı öldüren sanığa 18 yıl hapis 24.12.2024 | 12:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA