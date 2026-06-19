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Giriş Tarihi: 19.06.2026 16:03

Rize'de feci kaza! Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: Takla atan ATV'de öldü! O anlar kamerada

Rize'nin Pazar ilçesinde önüne fırlayan başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yapan Orhan Kara (43), kullandığı ATV'nin takla atması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Rize’de feci kaza! Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: Takla atan ATV’de öldü! O anlar kamerada
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Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Ardeşen-Pazar kara yolunun Hamidiye mevkisinde meydana geldi. Yolda ilerlerken önüne çıkan başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yapan Orhan Kara'nın kullandığı ATV, refüje çıkıp takla attı.


Orhan Kara

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Kara, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Orhan Kara, kurtarılamadı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kentin sevilen esnaflarından olan Kara, ilçede toprağa verildi. Diğer yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kaldırımda duran köpeğin, park halindeki 2 otomobilin arasından yola fırladığı, sürücü Orhan Kara'nın manevra yapıp ATV'siyle takla attığı, köpeğin de bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#RİZE

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Rize'de feci kaza! Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: Takla atan ATV'de öldü! O anlar kamerada
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