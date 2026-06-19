Rize’de feci kaza! Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: Takla atan ATV’de öldü! O anlar kamerada

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kentin sevilen esnaflarından olan Kara, ilçede toprağa verildi. Diğer yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kaldırımda duran köpeğin, park halindeki 2 otomobilin arasından yola fırladığı, sürücü Orhan Kara'nın manevra yapıp ATV'siyle takla attığı, köpeğin de bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör