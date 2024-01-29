Rize’de fıkra gibi olay! CHP aday göstermeyi bile beceremedi

Rize'de CHP Rize İl Başkanlığı, düzenlediği Parti Meclisi toplantısı sonrasında; Merkez, Çayeli, Hemşin ilçeleriyle Çayeli'ye bağlı Büyükköy Beldesinin belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıkladıkları listede ise Büyükköy Belde başkan adayı olarak Mevlüt Çağıran'ın ismine yer verdi. Yaşananlar sonrasında kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çağıran, AK Parti üyesi olduğunu ve CHP ile hiçbir bağlantısının olmadığını açıkladı.

LİSTE APAR TOPAR SİLİNDİ

Hakkında çıkan haberleri 'komplo' olarak nitelendiren Çağıran, "Benim adıma düzenlenen asılsız aday haberleri kesinlikle yanlıştır, bilgilerinize arz ederim" dedi. Çağıran tarafından yapılan açıklama sonrası Rize CHP İl Başkanlığı yayımladığı basın bildirisini kaldırıp, Çağıran'ın isminin ve Büyükköy Belde başkan adayının yer almadığı belirten yeni bir basın bildirisi yayımladı. Bu yaşanan olay sonrası kentte yaşayan vatandaşlar "CHP adayını göstermeyi bile beceremedi" ifadelerini kullandı.