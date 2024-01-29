Haberler Yaşam Haberleri Rize’de fıkra gibi olay! CHP aday göstermeyi bile beceremedi
Giriş Tarihi: 29.1.2024 10:20 Son Güncelleme: 29.1.2024 10:33

Rize’de fıkra gibi olay! CHP aday göstermeyi bile beceremedi

Rize CHP İl Başkanlığı, AK Parti üyesi Mevlüt Çağıran'ı Büyükköy'de belediye başkan adayı olarak gösterdi. Kendisinden habersiz aday gösterilen Çağıran sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çağıran, “AK Parti üyesiyim, CHP ile hiçbir bağlantım olmadı” dedi. CHP İl teşkilatı daha sonra yanlış aday gösterdiği listeyi apar topar sildi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Rize’de fıkra gibi olay! CHP aday göstermeyi bile beceremedi

Rize'de CHP Rize İl Başkanlığı, düzenlediği Parti Meclisi toplantısı sonrasında; Merkez, Çayeli, Hemşin ilçeleriyle Çayeli'ye bağlı Büyükköy Beldesinin belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıkladıkları listede ise Büyükköy Belde başkan adayı olarak Mevlüt Çağıran'ın ismine yer verdi. Yaşananlar sonrasında kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çağıran, AK Parti üyesi olduğunu ve CHP ile hiçbir bağlantısının olmadığını açıkladı.

LİSTE APAR TOPAR SİLİNDİ

Hakkında çıkan haberleri 'komplo' olarak nitelendiren Çağıran, "Benim adıma düzenlenen asılsız aday haberleri kesinlikle yanlıştır, bilgilerinize arz ederim" dedi. Çağıran tarafından yapılan açıklama sonrası Rize CHP İl Başkanlığı yayımladığı basın bildirisini kaldırıp, Çağıran'ın isminin ve Büyükköy Belde başkan adayının yer almadığı belirten yeni bir basın bildirisi yayımladı. Bu yaşanan olay sonrası kentte yaşayan vatandaşlar "CHP adayını göstermeyi bile beceremedi" ifadelerini kullandı.

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Rize’de fıkra gibi olay! CHP aday göstermeyi bile beceremedi
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