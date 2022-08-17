Rize’de hastane yangını; 60 hasta tahliye edildi

RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, onkoloji binasının bodrum katında, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını kısa sürede söndürdü. Eriyen plastikler nedeniyle binayı ise yoğun duman sardı. İçerideki 60 hastanın, 15 dakika içinde görevlilerce tahliye edildiği belirtildi.

Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Olayda hiçbir yaralı veya can kaybımız söz konusu değildir. Ayrıca binamızda hizmeti aksatacak ciddi bir fiziksel hasar da yoktur" denildi.