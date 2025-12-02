Rize'de kamyonet uçurumdan aşağı yuvarlanmıştı: Sürücünün öldüğü kaza kameraya anbean yansımış!

Rize'nin Alipaşa Mahallesi'nde 5 Kasım günü meydana gelen kazada, kamyonet kullanan Ahmet Kalça, direksiyon hakimiyetini kaybederek kot farkı nedeniyle yol seviyesinin altında bulunan terminal inşaatı boşluğuna düştü.
KAMERAYA ANBEAN YANSIDI
Yaklaşık 40 metre yükseklikten düşen araçtan ağır yaralı çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Rize’de bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video