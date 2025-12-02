Haberler Yaşam Haberleri Rize'de kamyonet uçurumdan aşağı yuvarlanmıştı: Sürücünün öldüğü kaza kameraya anbean yansımış!
Giriş Tarihi: 2.12.2025 11:51 Son Güncelleme: 2.12.2025 12:06

Rize'de 5 kasım günü meydana gelen kazada, Ahmet Kalça'nın kullandığı kamyonet uçurumdan aşağı düşmüştü. Kalça'nn hayatını kaybettiği kazanın, güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Rize'nin Alipaşa Mahallesi'nde 5 Kasım günü meydana gelen kazada, kamyonet kullanan Ahmet Kalça, direksiyon hakimiyetini kaybederek kot farkı nedeniyle yol seviyesinin altında bulunan terminal inşaatı boşluğuna düştü.

KAMERAYA ANBEAN YANSIDI

Yaklaşık 40 metre yükseklikten düşen araçtan ağır yaralı çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

