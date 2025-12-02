Rize'de kamyonet uçurumdan aşağı yuvarlanmıştı: Sürücünün öldüğü kaza kameraya anbean yansımış!

KAMERAYA ANBEAN YANSIDI

Yaklaşık 40 metre yükseklikten düşen araçtan ağır yaralı çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Rize’de bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video