Rize’de katliam gibi kaza! Otomobil tırın dorsesine çarptı: 3 kişi feci şekilde can verdi

NURAY BAŞAR TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Nuray Başar (48) ise kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.