Haberler Yaşam Haberleri Rize'de katliam gibi kaza! Otomobil tırın dorsesine çarptı: 3 kişi feci şekilde can verdi
Giriş Tarihi: 12.10.2025 20:09

Rize'de katliam gibi kaza! Otomobil tırın dorsesine çarptı: 3 kişi feci şekilde can verdi

Rize'nin Çayeli ilçesinde, otomobil tırın dorsesine çarptı. Feci kazada Ahmet Okumuş (71), Gülsüm Okumuş (60) ve Nuray Başar (48) yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin olarak ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Rize’de katliam gibi kaza! Otomobil tırın dorsesine çarptı: 3 kişi feci şekilde can verdi

Kaza, Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Limanköy Mahallesi'nde saat 15.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AIU 111 plakalı otomobil, Rize istikametinden Çayeli yönüne seyir halindeyken karşı yönden gelen BB-024-D plakalı Gürcistan tırının dorsesine çarparak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve Çayeli Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde sıkışan Nuray Başar (48) ağır yaralı olarak araçtan çıkarılarak ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkarılan Ahmet Okumuş (71) ve Gülsüm Okumuş'un (60) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

NURAY BAŞAR TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Nuray Başar (48) ise kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rize'de katliam gibi kaza! Otomobil tırın dorsesine çarptı: 3 kişi feci şekilde can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz