Rize’de park halindeki araç uçuruma yuvarlandı! 2 ölü

Yavuzlar köyünde meydana gelen kazada, otomobilini park etmek isteyen sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç uçuruma yuvarlandı.

Çayeli ilçesine bağlı Yavuzlar köyünde yaşanan olayda, sürücünün park manevrası yaptığı sırada kontrolden çıkan araç kayarak uçuruma devrildi. Kazada araçta bulunan Selahattin Sipahioğlu (66) ve Süleyman Sipahioğlu (71) olay yerinde yaşamını yitirirken, Ö.L.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Ö.L.S., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör