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Giriş Tarihi: 5.09.2026 17:41

Rize'de park halindeki araç uçuruma yuvarlandı! 2 ölü

Rize’nin Çayeli ilçesinde, park edilmeye çalışıldığı sırada kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi ise yaralandı.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Rize’de park halindeki araç uçuruma yuvarlandı! 2 ölü
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Yavuzlar köyünde meydana gelen kazada, otomobilini park etmek isteyen sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç uçuruma yuvarlandı.

Çayeli ilçesine bağlı Yavuzlar köyünde yaşanan olayda, sürücünün park manevrası yaptığı sırada kontrolden çıkan araç kayarak uçuruma devrildi. Kazada araçta bulunan Selahattin Sipahioğlu (66) ve Süleyman Sipahioğlu (71) olay yerinde yaşamını yitirirken, Ö.L.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Ö.L.S., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#RİZE

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Rize'de park halindeki araç uçuruma yuvarlandı! 2 ölü
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