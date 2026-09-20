Rize’de selin yaraları sarılıyor: 12 araç, 21 iş yeri zarar gördü

Rize'nin İyidere ilçesinde 18 Eylül gecesi etkili olan şiddetli yağış, su baskını ve heyelanlara neden oldu. Yağışın ardından bölgede başlatılan temizlik, hafriyat kaldırma ve hasar tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor. Rize ve İyidere belediyeleri ile İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, sel ve heyelandan etkilenen bölgelerde iş makineleriyle çalışma yürütüyor. Ulaşıma kapanan yollar açılırken, bir yandan da iş yerleri ve cadde ile sokaklarda biriken balçık ve hafriyat temizleniyor.

EKİPLER SAHADA

AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de ilçede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, yağışın ardından tüm kurumların hızlı şekilde sahaya indiğini belirterek, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Mete, "Dün sabah başlayan çalışmalarımız gece saatlerine kadar devam etti. DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, Rize Belediyesi, komşu ilçe belediyelerimiz, belediye personelimiz, mahalle ve köy muhtarlarımızla birlikte ulaşmadığımız hiçbir yer kalmadı. Bölgelere ulaştıktan sonra olayın ciddiyeti ve zararın boyutu daha net ortaya çıktı" dedi.

12 ARAÇ, 21 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

Temizlik ve yol açma çalışmalarının hızla başlatıldığını ifade eden Mete, özellikle İyidere merkez ve Hazar Mahallesi'nde zarar gören esnafın durumunun belirlenmesi için komisyon oluşturulduğunu kaydetti. Hasar tespit çalışmalarının hafriyat kaldırıldıktan sonra daha kapsamlı yürütüleceğini belirten Mete, hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini söyledi. Mete, ilk belirlemelere göre 12 araç ile 21 iş yerinin zarar gördüğünü açıkladı.

1 EV KAYDI, 7 EV BOŞALTILDI

Heyelan nedeniyle Yapraklar Mahallesi'nde boş bir evin kaydığını belirten Mete, 7 evin ise tedbir amacıyla daha önce tahliye edildiğini söyledi. Can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu vurgulayan Mete, "İlk önce can. Can kaybımız yok. Bugün farklı şeyleri de konuşabilirdik, öyle bir şey olmadı. Sadece vatandaşımızın mağduriyeti var, onları da en kısa sürede çözeceğiz" ifadelerini kullandı. Mete, çalışmaların mahalle ve köy bazında sürdürüleceğini belirterek, "Devlet sahada. En kısa sürede bütün yaralarımızı hep beraber saracağız. Artık yaraları sarma ve sorunları çözme zamanı" dedi.

İÇME SUYU UYARISI

Öte yandan Rize İl Sağlık Müdürlüğü, sağanağın ardından içme sularının kullanımı konusunda vatandaşları uyardı. Kaynağı koruma altında olmayan ve menşei belli olmayan suların tüketilmemesi istendi.Zorunlu hallerde bu suların kaynatılıp soğutulduktan sonra içilmesi gerektiği belirtilirken, yoğun yağışların devam ettiği günlerde ve yağışın sona ermesinden sonraki 5-7 günlük süreçte daha dikkatli olunması çağrısı yapıldı.