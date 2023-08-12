Rize’de sokak ortasında cinayet

Rize'de Ekrem Orhon Mahallesi Bülbül Sokak üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda Selim Bostan(32) sokakta yürüdüğü sırada yanından geçen otomobildeki şüpheliler tarafından sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü silahla saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Bostan'ın kafasına 8 kurşun isabet ettiği ve yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheliler otomobil ile olay yerinden uzaklaştı. Saldırganı yakalamak için harekete geçen polisler tüm kentte çalışma başlattı. Polis ekipleri olaydan kısa süre sonra otomobil terk edilmiş bir şekilde buldu. Selim Bostan'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Top Kuruma kaldırıldı. Olayla ilgili 2 şüphelinin arandığı bildirildi.