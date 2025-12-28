Haberler Yaşam Haberleri Rize'de trafik kazası: 5 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 28.12.2025 21:54 Son Güncelleme: 28.12.2025 21:55

Rize'de trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Rize’de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İHA
Rize’de trafik kazası: 5 kişi yaralandı
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Rize'den Artvin istikametine giden Ö.Ö. idaresindeki 08 AAZ 999 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce refüje ardından E.O.R. idaresindeki 53 ADM 128 plakalı otomobile çarpıp takla attı.

Kazada sürücüler Ö.Ö., E.O.R. ve otomobillerde bulunan S.Ö, D.Ö., G.B.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fındıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rize'de trafik kazası: 5 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz