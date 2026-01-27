Rize’de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaza, Çayeli ilçesi Söğütlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Y.R. (26) idaresindeki kamyonet, Karadeniz Sahil Yolu Söğütlü Mahallesi mevkiinde aynı yönde seyreden Arif Yılmaz yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada, kamyonet sürücüsü ile Z.Y.E. (25) ve Alparslan Bayraktar (27) yaralandı. Ağır yaralanan Bayraktar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.