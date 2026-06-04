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Giriş Tarihi: 4.06.2026 15:48

Rize’de zincirleme felaket! Ters yöne giren otomobil dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!

Rize’nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri dağladı. Karadeniz Sahil Yolu’nda ters yöne giren otomobil dehşet saçtı. Hafif ticari araçla kafa kafaya gelen otomobil savrularak kamyonete çarptı. Olayda ölü ve yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Rize’de zincirleme felaket! Ters yöne giren otomobil dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!
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Kaza, saat 12.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu Ardeşen ilçesi Işıklı mevkisinde meydana geldi. Ardeşen'den Fındıklı istikametine giden Murat Uygun (42) idaresindeki 08 EE 908 plakalı hafif ticari araç ile ters istikametten geldiği iddia edilen Mevlüt Hatinoğlu (72) yönetimindeki 08 ABA 873 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİYLE ARAÇLAR SAVRULDU

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, Osman Sürsal idaresindeki 53 FC 366 plakalı kamyonete çarptı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mevlüt Hatinoğlu ile yanındaki Makbule Hatinoğlu'nun (72) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Havva Hatinoğlu (58) ile diğer aracın sürücüsü Murat Uygun ve beraberindeki Avşen Uygun (73), ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#RİZE #KAZA

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Rize’de zincirleme felaket! Ters yöne giren otomobil dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!
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