Rize’de zincirleme felaket! Ters yöne giren otomobil dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mevlüt Hatinoğlu ile yanındaki Makbule Hatinoğlu'nun (72) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Havva Hatinoğlu (58) ile diğer aracın sürücüsü Murat Uygun ve beraberindeki Avşen Uygun (73), ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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