Robot Müzesi Nerede? İstanbul Robot Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

AKINROBOTICS tarafından hayata geçirilen projeleri merak edenlerin "Robot Müzesi nerede, giriş ücreti ne kadar?" sorularına yanıt aradığı bilinir. 2009'da AKINSOFT bünyesinde kurulan AKINROBOTICS'e ait olan çalışmaların sergilendiği müze; motor parçaları, robotlar, mekanik ürünler ve elektronik devreler gibi eserleri içerir. 15 Aralık 2022'den beri ziyaretçilerini karşılayan bu mekana yönelik olan "Robot Müzesi'ne nasıl gidilir, Müze Kart geçerli mi?" sorularının yanıtlarını bu yazıda derledik.

Robot Müzesi Nerede?

AKINROBOTICS'e ait olan robotik çalışmaların tamamının sergilendiği İstanbul Robot Müzesi'nin 15 Aralık 2022'den beri ziyaretçilerini kabul ettiği bilinir. Bahsedilen bu müzede motor parçalarından mekanik ürünlere, elektronik devrelerden robotlara varan sayısız eser mevcuttur. 2009'da AKINSOFT'a bağlı olarak kurulan AKINROBOTICS tarafından yapılan çalışmaların sergilendiği bu müzenin nerede konumlandığı ise merak konusu olur. İstanbul'da yer aldığı bilinen Robot Müzesi'nin Avcılar'da konumlandığı söylenebilir. Avcılar ilçesinde bulunan bu müzenin AKINSOFT Plaza'nın içerisinde yer aldığı belirtilmelidir. İstanbul Robot Müzesi'nin ziyaret edilmesi için gidilmesi gereken binanın yer aldığı mahallenin adı ise Gümüşpala'dır.

Robot Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

İstanbul'un Avcılar ilçesinde yer alan Robot Müzesi'ne gitmek isteyen kişilerin tercih edebildiği 3 ayrı ulaşım seçeneği mevcuttur. Bunlar otobüs, özel araç veya metrobüs olarak sıralanabilir. Robot Müzesi'ne özel aracıyla gidecek olanların D100/ E5 otoyolunu kullanmaları mümkündür. Çünkü bu müzenin sergilendiği binanın D100 Kuzey Yan Yolu'nun üzerinde konumlandığı bilinir. Metrobüsle İstanbul Robot Müzesi'ne gitmek isteyen kişilere ise bu mekana yakın olan durakların isimleri belirtilebilir. Bu durak isimlerinin Şükrübey ve Avcılar Merkez Üniversitesi olarak sıralanması uygundur. Buna ek olarak otobüs yolculuğu yaparak İstanbul Robot Müzesi'ne ulaşmayı planlayan ziyaretçiler için Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi adlı duraktan geçen toplu taşıma araçlarının numaraları şu şekilde sıralanabilir:

76Y

76O

76C

76B

76

146

Robot Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

İstanbul Avcılar'da konumlanan Robot Müzesi'ne yönelik olan güncel ziyaret bilgileri incelendiği zaman bu mekanın hafta içi ve hafta sonu belirli saatlerde açık olduğu görülür. Buna ek olarak söz edilen müzeye gitmeyi planlayan kişilerin faydalanabildiği çeşitli indirim olanakları mevcuttur. Tam bilet fiyatı 150 TL olan İstanbul Robot Müzesi'ni belirli kişilerin ücretsiz veya indirimli olarak ziyaret etmeleri uygundur. İndirimli bilet fiyatları 120 TL olan Robot Müzesi için internet üzerinden bilet alındığı takdirde 75 TL'ye varan kampanyalı fiyatlardan faydalanılabilir. 65 yaş üstü kişiler, 3 yaş ve üzeri çocuklar, 7-25 yaş arasındaki öğrenciler ve öğretmenler bu müzeyi indirimli bilet satın alarak ziyaret edebilir. Gaziler, şehit aileleri, 3 yaşından küçük çocuklar, özel gereksinimli bireyler ile 1 ziyaretçileri ise İstanbul Robot Müzesi'ni ücretsiz olarak keşfedebilir. Bununla birlikte ICOM karta sahip olanlar, MMKD üyeleri, basın mensupları ve kokart alan rehberler de söz edilen bu müzeye ücret ödemeden giriş yapabilir.

Robot Müzesi'nde Müze Kart Geçiyor Mu?

AKINROBOTICS tarafından hayata geçirilen çeşitli çalışmaların sergilendiği İstanbul Robot Müzesi'ni keşfetmek isteyen pek çok kişi bu mekanda Müze Kart kullanımının geçerli olup olmadığını araştırır. İstanbul Robot Müzesi Müze Kartı bulunan kişilerin 1 yıl boyunca bu mekana ücretsiz olarak giriş yapma hakkına sahip olduğu söylenebilir. Dolayısıyla bu avantajdan yararlanmak isteyenlerin İstanbul Robot Müzesi için geçerli olan bir Müze Kart üyeliği gerçekleştirmeleri gerektiği belirtilmelidir.