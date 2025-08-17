Robot taşıyıcı anneler geliyor

Çinli bilim insanları, bilim kurgu filmlerinde göreceğimiz bir çalışmaya imza attı. Independent'te yer alan çalışmaya göre, Kaiwa Technology firması, dünyada bir ilk olabilecek 'hamilelik robotu' üzerinde çalışıyor. Şirketin geliştirdiği insansı robotun karnına yerleştirilen yapay rahim, bir fetüsü 10 aylık süreç boyunca taşıyıp doğuma kadar büyütebilecek. Çin medyasına göre 2026'da tanıtılması planlanan robotun fiyatı 100 bin yuanın (yaklaşık 560 bin TL) altında olacak. Duyuru, Çin'de ve dünyada yoğun tartışmalara yol açtı. Bir kesim, etik ve hukuki risklere dikkat çekerken bazıları ise kısırlık sorunu yaşayanlar için umut verici bir adım olarak değerlendiriyor. Kaiwa Technology'nin kurucusu Dr. Zhang Qifeng, bu robotun gebeliğin döllenmeden doğuma kadar tüm sürecini taklit edebileceğini söyledi.