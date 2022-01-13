Robotik cerrahiyle ağrısız tedavi

Cerrahinin geldiği son nokta olan robotik cerrahi teknolojisi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 4 yıldır uygulanıyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezgin Uludağ robotik cerrahide gelinen noktayı SABAH'a anlattı. Bu teknolojinin hastaya ve hekime büyük avantajlar sağladığını belirten Uludağ, "Hastaya ameliyat sonrası daha az ağrı ve hastanede daha az yatış süresi gibi avantajlar sağlıyor. Hekim ameliyatı konsola oturarak yaptığı için yorulmamış oluyor ve fiziksel olarak daha az yorulduğu için daha doğru kararlar veriyor" dedi. Ameliyathanede hastanın yanında bulunan cerrah konsolundan, cerrahın hasta üzerinde el bileğine benzeyen kolları kullanarak ameliyatı gerçekleştirdiği yöntem olan robotik cerrahi tedavisi hasta ve hekim açısından oldukça avantajlı. Uludağ, "Da Vinci robotik Cerrahi sistemi olarak bilinen robotik cerrahi, ilk olarak astronotların sağlık gereksinimlerini karşılamak için geliştirildi. Günümüzde de uzaktan erişimle robotik cerrahi teknolojisi kullanılıyor. Küçük kesilerle yapılan ameliyatlar sonrası estetik olarak da hastayı memnun edecek sonuçlar veriyor. Hastalar da artık robotik cerrahi konusunda bilinçlendi. Bu teknoloji ağırlıklı olarak üroloji, kadın hastalıkları ve genel cerrahide kullanılıyor. Genel cerrahi içinde mide kanseri cerrahisi, kolon kanseri cerrahisi, obezite cerrahisi ve fıtık cerrahisi gibi alanlarda robot uygulanabiliyor. Hastaların geri dönüşlerinden de memnunuz. Robotik cerrahi teknolojisinin yerli ve milli imkânlarla üretilmesi de çok önemli" diye konuştu.