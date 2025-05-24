Rodos’taki Osmanlı mirası zamana direniyor

Ege Denizi'nin en büyük adalarından Rodos, Osmanlı döneminden kalma yapılarıyla tarih meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın 1522'de fethettiği ada, yaklaşık 400 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altında kaldı. Rodos Şövalyeleri'nin de uzun yıllar hüküm sürdüğü Rodos Kalesi ve içindeki eski Rodos kenti, UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor. Rodos Adası, 1912 yılına kadar Osmanlı idaresinde kaldı. Bu dönemde inşa edilen pek çok yapı, tüm olumsuzluklara rağmen bugün hala ayakta ve adanın tarihi dokusuna katkı sunuyor. Rodos'un merkezinde yer alan Süleymaniye Camisi, Osmanlı'nın ada üzerindeki ilk büyük mimari eserlerinden biri olarak biliniyor. Kanuni Sultan Süleyman adına fethin simgesi olarak 1523'te yaptırılan Süleymaniye Camisi, adanın merkezinin hemen her yerinden görülebiliyor. Ziyarete ve ibadete kapalı olması nedeniyle özellikle Türk ziyaretçileri hüzünlendiren cami, mimarisi ve avlusuyla dikkati çekiyor.