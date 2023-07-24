Haberler Yaşam Haberleri Rodos’tan tahliye edilen turistler Marmaris’e getirildi
Giriş Tarihi: 24.7.2023 13:56 Son Güncelleme: 24.7.2023 15:46

Rodos’tan tahliye edilen turistler Marmaris’e getirildi

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda devam eden orman yangını nedeniyle 95 turist, Marmaris’e getirildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Rodos’tan tahliye edilen turistler Marmaris’e getirildi

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda devam eden orman yangını, tatilcilerde paniğe neden oldu. Rodos'ta tatil yapan 95 Avrupalı turist alevlerin yaklaşması üzerine tahliye edilmek istediklerini Yunan makamlarına iletti. Bunun üzerine 95 Avrupalı turist Marmaris limanına getirildi. Turistler gümrük işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere Dalaman havalimanına götürüldü.

Marmaris Liman İşletmelerinde tahliye talebi olasılığı üzerine limanda 2 feribotun daha hazır bekletildiği bildirildi. Adada 19 bin kişinin tahliye edildiği duyuruldu. 16 bin kişinin karadan, 3 binin de denizden tahliye edildiği aktarılan açıklamada, can kaybı yaşanmadığı duyuruldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP fonu kesti kavgalar başladı! Halk TV'de birbirine girdiler
Burası Afrika değil, Marmaris
İmamoğlu'nun ihanet toplantısı ifşa olmuştu! CHP'de kavga büyüyor: O isme MYK yasağı
Firari FETÖ’cülerin yeni taktiği... Sığındıkları ülkenin pasaportları ile Türkiye’ye girmeye çalışıyorlar
HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'in katil zanlısı tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı!
Muhalefet iktidara mı çalışıyor?
HÜDA PAR saldırganının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Siz, PKK ve uzantılarıyla, FETÖ'cülerle yolunuza devam edin
FETÖ'nün yeni taktiği AVM tuvaletleri! Para transferini tuvaletlerde yaparken yakalandılar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Rodos’tan tahliye edilen turistler Marmaris’e getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA