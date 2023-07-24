Rodos’tan tahliye edilen turistler Marmaris’e getirildi

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda devam eden orman yangını, tatilcilerde paniğe neden oldu. Rodos'ta tatil yapan 95 Avrupalı turist alevlerin yaklaşması üzerine tahliye edilmek istediklerini Yunan makamlarına iletti. Bunun üzerine 95 Avrupalı turist Marmaris limanına getirildi. Turistler gümrük işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere Dalaman havalimanına götürüldü.

Marmaris Liman İşletmelerinde tahliye talebi olasılığı üzerine limanda 2 feribotun daha hazır bekletildiği bildirildi. Adada 19 bin kişinin tahliye edildiği duyuruldu. 16 bin kişinin karadan, 3 binin de denizden tahliye edildiği aktarılan açıklamada, can kaybı yaşanmadığı duyuruldu.