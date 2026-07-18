Rojin için ’diatom’ testi talebi

Van Gölü'nde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesi, suda boğularak ölüp ölmediğini ortaya çıkaracak diatom testi yapılması için kızlarının mezarının açılarak numune alınması talebiyle savcılığa başvurdu. SABAH'a konuşan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, daha önce bu testin yapılmadığını belirterek, "Soruşturmada en önemli aşamalardan biri diatom testi. Adli tıpta bulunan mevcut örneklerden sonuç elde edilememesi halinde kızımın mezarının açılarak fethi kabir işlemi yapılmasını istedik. Ayrıca avukatımız kamera kayıtları, beyaz araç iddiası ve oda arkadaşının ifadesi gibi başlıklar üzerinde de çalışma yürütüyor. Dosya kapsamında telefon sinyalleri de incelenecek ve olay gecesi bölgede sinyal veren telefonların tespit edilmesi halinde ilgili kişilerin ifadelerine başvurulacak" dedi.

DİATOM TESTİ NEDİR?



Diatom testi, suda bulunan bir cesedin ölüm nedeninin gerçekten suda boğulma mı olduğunu, yoksa kişi başka bir nedenden öldükten sonra cansız bedeninin suya mı atıldığını ayırt etmek için kullanılan en güvenilir biyolojik yöntemlerden biri olarak biliniyor.