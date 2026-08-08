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Giriş Tarihi: 8.08.2026 08:56 Son Güncelleme: 8.08.2026 09:39

Rojin Kabaiş’in ailesi de hedefteydi! Tehdit ve şantaj yapan siber zorbalara operasyon: 10 gözaltı!

Kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü'nde cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabaiş’in ailesinin de aralarında bulunduğu ailelere tehdit ve şantajda bulunan “C47” ve “C99” kod isimleriyle örgütlenen siber zorbalara operasyon gerçekleştirildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Telegram ve benzeri dijital platformlar üzerinden çocuklarını kaybeden aileleri tehdit edip şantaj yapan siber zorbalar yakalandı. Mersin'de öldürülen 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar ile Kocaeli’nde akran cinayetine kurban giden 15 yaşındaki Kıvanç Uman aileleri tehdit eden şahıslar gözaltına alındı. İşte detaylar…

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Yaşam
Rojin Kabaiş’in ailesi de hedefteydi! Tehdit ve şantaj yapan siber zorbalara operasyon: 10 gözaltı!
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yürütülen çalışmalar neticesinde, Telegram ve benzeri dijital platformlarda "C47" ve "C99" kod isimleriyle örgütlenen; illegal sorgu panelleri üzerinden siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı kapalı gruplar oluşturan bir şebeke tespit edildi.

İLLEGAL PANEL LİNKLERİ ÜZERİNDEN TEHDİT VE ŞANTAJ

Yapılan incelemelerde, söz konusu organizasyonların kamuoyunda derin üzüntü yaratan olaylarda hayatını kaybeden Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef alarak yabancı numaralar ve illegal panel linkleri üzerinden tehdit ile şantaj eylemleri gerçekleştirdikleri saptandı.

Siber zorbalar hakkında, 'tehdit', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, 'devletin güvenliğine ilişkin belgeleri hile ile çalma' suçlarından işlem başlatıldı.

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8 İL DE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Diyarbakır merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, bahse konu 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diyarbakır'a getirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. 2 kişi tutuklanırken, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Üç kişi ise, serbest bırakıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#DİYARBAKIR #ROJİN KABAİŞ

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Rojin Kabaiş’in ailesi de hedefteydi! Tehdit ve şantaj yapan siber zorbalara operasyon: 10 gözaltı!
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