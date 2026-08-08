Rojin Kabaiş’in ailesi de hedefteydi! Tehdit ve şantaj yapan siber zorbalara operasyon: 10 gözaltı!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yürütülen çalışmalar neticesinde, Telegram ve benzeri dijital platformlarda "C47" ve "C99" kod isimleriyle örgütlenen; illegal sorgu panelleri üzerinden siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı kapalı gruplar oluşturan bir şebeke tespit edildi.