Rojin Kabaiş’in ailesi de hedefteydi! Tehdit ve şantaj yapan siber zorbalara operasyon: 10 gözaltı!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yürütülen çalışmalar neticesinde, Telegram ve benzeri dijital platformlarda "C47" ve "C99" kod isimleriyle örgütlenen; illegal sorgu panelleri üzerinden siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı kapalı gruplar oluşturan bir şebeke tespit edildi.
İLLEGAL PANEL LİNKLERİ ÜZERİNDEN TEHDİT VE ŞANTAJ
Yapılan incelemelerde, söz konusu organizasyonların kamuoyunda derin üzüntü yaratan olaylarda hayatını kaybeden Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef alarak yabancı numaralar ve illegal panel linkleri üzerinden tehdit ile şantaj eylemleri gerçekleştirdikleri saptandı.
8 İL DE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Diyarbakır merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, bahse konu 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diyarbakır'a getirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. 2 kişi tutuklanırken, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Üç kişi ise, serbest bırakıldı.