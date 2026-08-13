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Giriş Tarihi: 13.08.2026 19:25 Son Güncelleme: 13.08.2026 20:46

Rojin’in acılı babasına alçak tehdit: “Sen de kızının yanına gidersin”

Diyarbakır’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesine yönelik tehdit ve şantaj eylemlerinde bulundukları gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklanmıştı. Söz konusu olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş'e silah fotoğrafıyla birlikte tehdit mesajları geldiği öğrenildi. Mesajda, “Şikayetini çek, yoksa sen de Rojin'in yanına gidersin" ifadeleri yer alırken, Kabaiş, emniyete giderek şikayetçi oldu.

DHA Yaşam
Rojin’in acılı babasına alçak tehdit: Sen de kızının yanına gidersin
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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, dijital platformlarda 'C47' ve 'C99' kod isimleriyle örgütlenen, yasa dışı sorgu panelleri üzerinden siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı kapalı gruplar oluşturan şebeke tespit edildi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, ölümleri şüpheli bulunan Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef alarak yabancı numaralar ve yasa dışı panel bağlantıları üzerinden tehdit ve şantaj eylemlerinde bulundukları belirlendi.

Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'Tehdit', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' ve 'Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri hile ile çalma' suçlarından işlem başlatıldı. 10 ağustosta emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

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'ŞİKAYETİNİ ÇEK, YOKSA SEN DE ROJİN'İN YANINA GİDERSİN'

Tutuklamaların ardından Nizamettin Kabaiş'e dün WhatsApp ve BİP üzerinden silah fotoğrafının da bulunduğu tehdit mesajları gönderildi. Kabaiş, mesajların ardından emniyete giderek şikayetçi oldu. Tehditlerin aylardır sürdüğünü belirten Kabaiş, "Daha önce de yabancı numaralardan çok tehdit mesajları geliyordu. Allah devletten razı olsun, operasyon yaptı ve ailemizi tehdit eden 2 kişi yakalandı.

Dün Van'da savcıyla görüştükten sonra eve geldiğimde tekrar mesaj attılar. Bu sefer Türkiye numarası üzerinden WhatsApp ve BİP uygulaması üzerinden mesaj attılar. Silah fotoğrafını ve 'Eğer şikayetini geri çekmezsen bir tane mermi kafanda olur. Şikayetini çekmediğinde olacakları düşün. Şikayetini çekmezsen evi tarayacağım. Nizamettin şikayetini çek, kurtul; yoksa sen de Rojin'in yanına gidersin, olan sana olur' mesajları atıp tehdit ettiler" dedi.

'TEHDİTLERİNDEN KORKMUYORUM'

Can güvenliklerinden endişe duyduklarını ifade eden Kabaiş, "Bizim can güvenliğimiz yok. Benim için hiçbir sıkıntı yok ama çocuklarım korkuyor. Ben onların tehditlerinden korkmuyorum ve davamdan da vazgeçmeyeceğim. Rojin'in dosyası aydınlanana kadar peşini bırakmayacağım. Onlar ne kadar silah ve mermi fotoğrafı yollasalar bile umurumda değil.

Öldüreceklerse gelsin öldürsünler. 7-8 aydır tehdit mesajları gönderiyorlar. Devletten bu kişilerin yakalanmasını ve ceza verilmesini istiyorum. Ben şikayetimi de geri çekmeyeceğim. Daha fazla mücadele edeceğim. Çünkü kızım masumdu. Emniyete gittim ve şikayetçi oldum" diye konuştu.

#DİYARBAKIR #VAN #TÜRKİYE #ROJİN KABAİŞ

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Rojin’in acılı babasına alçak tehdit: “Sen de kızının yanına gidersin”
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