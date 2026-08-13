Rojin’in acılı babasına alçak tehdit: “Sen de kızının yanına gidersin”

'TEHDİTLERİNDEN KORKMUYORUM'

Can güvenliklerinden endişe duyduklarını ifade eden Kabaiş, "Bizim can güvenliğimiz yok. Benim için hiçbir sıkıntı yok ama çocuklarım korkuyor. Ben onların tehditlerinden korkmuyorum ve davamdan da vazgeçmeyeceğim. Rojin'in dosyası aydınlanana kadar peşini bırakmayacağım. Onlar ne kadar silah ve mermi fotoğrafı yollasalar bile umurumda değil.