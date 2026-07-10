Rojin’in ailesinden ve avukatından Adalet Bakanı Gürlek’e teşekkür

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş'in ağabeyi Ahmet Kabaiş ve avukatı Abdurrahman Karabulut sosyal medya hesaplarından mesaj yayınladı.

Rojin'in ağabeyi Ahmet Kabaiş, mesajında şöyle dedi: "Rojin'in ailesi olarak kızımızın sürecini yürüten sayın Adalet bakanımız Akın gürlek e ve soruşturmayı sürdüren sayın savcımıza ve avukatımız sayın Abdurrahman karabulut'a teşekkürlerimizi sunuyoruz ve umutluyuz."

Kabaiş ailesinin Konya Barosu Avukatlarından Abdurrahman Karabulut ise, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Sayın Adalet Bakanı Akın Gürle'in Rojin Kabaiş'in katillerini bulmaya yönelik kararlı bir tutumu var. Soruşturmayı yürüten sayın savcı ile yaptığımız görüşmede de bunu gözlemledik. Soruşturmanın selameti açısından her detayı paylaşmıyoruz. Rojin'in katilleri bulunacak.Kamuoyunun soruşturmanın titizlik ve kararlılıkla yürütüldüğünü bilmesini isterim" ifadelerini kullandı.