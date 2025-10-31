Rojin’in avukatı ve babası SABAH’a konuştu: “Rojin’in vücudunda çıkan ilaç soruşturmayı etkileyecek bir delil değildir”

Avukat Fatma Ülgen, Rojin'in vücudunda bulunan ilacın ameliyat ve sonrasındaki tedavi sürecinden kaldığını söyledi. Avukat Ülgen, bu maddenin bulunmasının soruşturmayı farklı bir yöne götüreceğini belirterek, etken maddesinin çıkmasının normal olduğunu ifade etti. Soruşturmanın normal seyrinde devam ettiğine dikkat çeken Avukat Fatma Ülgen, ATK'dan bazı taleplerde bulunduklarını ve raporları beklediklerini ifade ederek, gelecek olan raporların beklenen gibi çıkması halinde soruşturmanın farklı bir evreye taşınacağını da sözlerine ekledi.

ROJİN KAÇ GÜN SUDA KALDI TALEBİ

Van'da dosyanın savcısı ile soruşturma hakkında görüşen baba Nizamettin Kabaiş, kızına ne olduğunun başına ne geldiğinin bir an önce net bir şekilde ortaya çıkarılmasını istedi. Bir yıldan fazladır kızı için mücadele ettiğini söyleyen baba Nizamettin Kabaiş, "Bizim isteğimiz üzerine cumhuriyet savcılığı ile görüştük. Taleplerimizi ve isteklerimi ilettik. Rojin'e ne oldu? sorusuna en net cevap olacağına inandığımız kızım kaç gün suda kaldı ve kulağındaki lavralarla ilgili talepte bulunduk. Bu taleplerimizin karşılanması için savcılığın ATK'ya yazı yazmasını istedik. Gelecek olan raporların soruşturma açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Rojin'in vücudunda iki erkeğe ait DNA örnekleride bulunmuştu. Baba Kabaiş, bu DNA örneklerinin de kime ait olduğunun ortaya çıkarılmasını talep etti.