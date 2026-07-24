Rojin’ın telefonu Çin’de de açılamadı

Van'da, 27 Eylül 2024'te kaybolan ve cansız bedeni 18 gün sonra eğitim gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin hemen yanındaki Van Gölü kıyısında bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cep telefonu 30 Nisan'da Adalet Bakanlığı yetkilileri ile siber suçlarla mücadele ekiplerinin koordinasyonunda Çin'e gönderildi. Süreç kapsamında Van Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan teknik rapor da inceleme dosyasına eklendi. Çin'de gerçekleştirilen teknik incelemelerin ardından 6 sayfalık bir rapor hazırlandı. Raporda, yapılan tüm teknik müdahalelere rağmen telefonun şifresinin çözülemediği ve cihazdaki verilere erişim sağlanamadığı belirtildi. Daha önce telefonun şifresinin çözülmesi amacıyla İspanya'da da teknik çalışmalar yürütülmüş, ancak bu girişimlerden de herhangi bir sonuç alınamamıştı. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, soruşturma sürecini hızlandırmak amacıyla yeni bir teknik ekip ve Çin seçeneğini devreye sokmuştu. Soruşturma kapsamında cep telefonuna ilişkin teknik çalışmaların, yeni başvurular ve uzman incelemeleri doğrultusunda devam edebileceği ifade ediliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör