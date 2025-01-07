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Giriş Tarihi: 7.1.2025

Roketsan’ın mühendisi ölü bulundu

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Roketsan’ın mühendisi ölü bulundu
Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel, evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Roketsan'da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yücel'den haber alamayan arkadaşları durumu ailesine ve polise bildirdi. Arkadaşları, polis nezaretinde çilingir ile kapıyı açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yücel'in cenazesi, memleketi Isparta'ya getirilerek önceki gün Merkez ilçesine bağlı Sav'da ikindi namazını müteakiben toprağa verildi. Genç mühendisin sodyum nitrat içerek intihar ettiği iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Roketsan’ın mühendisi ölü bulundu
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