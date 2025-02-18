Roma el yazması satana suçüstü

Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 adet Roma ve Bizans dönemine ait el yazması kitap ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında merkez Akdeniz ilçesinde elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 3 şüpheli belirlendi. Yapılan takip ve araştırma sonrasında düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin kaldığı otelde arama yapan ekipler, 6 adet Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen el yazması kitap ele geçirdi. El konulan tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Yakalanan 3 kişi ise işlemleri tamamlanmak üzere jandarmaya götürüldü.