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Giriş Tarihi: 10.06.2026 11:35

Roma ve Bizans dönemine ait yüzlerce sikke ele geçirildi

Bursa'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen toplam 202 adet sikke ve tarihi obje ele geçirildi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Roma ve Bizans dönemine ait yüzlerce sikke ele geçirildi
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Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında gerçekleştirilen çalışmada, jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı. Araçta bulunan 2 şüpheli şahsın üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramalarda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen toplam 202 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlere incelenmek üzere el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Roma ve Bizans dönemine ait yüzlerce sikke ele geçirildi
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