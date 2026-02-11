Roma’dan sonra bu kez Berlin’de! Bakan Ersoy 12 bin yıllık tarihi Avrupa’nın kalbine taşıdı

ARKEOLOJİ ORTAK HAFIZAYI GÖRÜNÜR KILIYOR

Arkeolojinin, ortak hafızanın üzerindeki toz ve toprağı kaldırarak insanlığı ayrışmanın olmadığı, birlikte yaşanan çağların gerçekliğiyle buluşturduğunu vurgulayan Ersoy, modern dünyanın bilimsel ve teknolojik ilerlemesine rağmen geçmişin hala insanlığa öğretecek büyük değerler ve dersler barındırdığını söyledi. Türkiye olarak bu değerleri ve dersleri tüm insanlıkla paylaşmak istediklerini aktaran Ersoy, bu nedenle Türkiye'de yürütülen arkeolojik çalışmaların dünyanın en önemli ve kapsamlı projeleri arasında yer aldığını kaydetti.

Göbeklitepe'yi de kapsayan Taş Tepeler Projesi'nin bu yoğun ve titiz çalışmanın bir sonucu olarak ortaya çıktığını belirten Ersoy, söz konusu projenin bugüne kadar bilinen birçok bilgiyi kökten değiştirdiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Medeniyet kavramının filizlendiği ve Bereketli Hilal olarak bilinen coğrafyanın Türkiye sınırları içinde kalan bölümünde, özellikle Şanlıurfa ve çevresinde, insanlığın yönünü belirleyen en önemli değişim ve dönüşümlerin yaşandığı ortaya çıkmıştır. Neolitik Çağ'da, avcı-toplayıcı yaşam biçiminden yerleşik hayata ve besin üretimine geçiş sürecinin en erken izleri, 12 bin yıllık geçmişiyle Göbeklitepe ve Taş Tepeler adı altındaki yerleşim alanlarında keşfedilmiştir. Yalnızca tarımın değil mimarinin, heykeltıraşlığın, inanç sistemlerinin ve toplumsal örgütlenmenin de sanıldığından çok daha erken bir tarihte geliştiğini ortaya koyan bu keşifler, insanlık tarihinin bu aşamalarını yeniden yorumlamamızı sağlamaktadır."