Romanya’da İstanbul esintileri

Romanya'da "Küçük İstanbul" diye anılan köyde halk asırlardır Türkçe konuşuyor. Osmanlı torunları kimliklerini koruyarak İslam kültürünü yaşatıyor. Osmanlı'dan miras kalan kültür ve inançlarını bugüne kadar koruyarak kimliklerini yaşatan köylüler, hem günlük hayatlarında hem de ibadetlerinde Türkçe'yi kullanıyor.

Osmanlı kültürünün Balkanlar'daki canlı örneklerinden biri olarak öne çıkan köydeki yerel halk, Romanya toplumuyla iç içe yaşarken, geleneklerini ve dillerini korumayı başarıyor.

Köyde yaşayanlardan Nefize Yusuvof (68), "Çocuklarımız sadece okulda Rumence konuşuyor. Günlük hayatta hep Türkçe konuşuruz. Türkçe bizim için İslam dilidir. Biz Müslümanız, Osmanlı zamanından beri burada yaşıyoruz. Osmanlı torunuyuz" dedi.