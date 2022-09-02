Fenerbahçe'ye Ronaldo transferi konusu bu gecenin öne çıkan gündem maddelerindendi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran iddiayla ilgili binlerce kişi paylaşımlarda bulundu. Öyle ki, çoğu kişi bu haberi tiye alırken iddiaya inananlar da oldu. Peki, Ronaldo Fenerbahçe'ye mi geliyor, transfer haberleri doğru mu? Fenerbahçe Cristiano Ronaldo ile anlaştı mı? İşte detaylar...