Fenerbahçe'ye Ronaldo transferi konusu bu gecenin öne çıkan gündem maddelerindendi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran iddiayla ilgili binlerce kişi paylaşımlarda bulundu. Öyle ki, çoğu kişi bu haberi tiye alırken iddiaya inananlar da oldu. Peki, Ronaldo Fenerbahçe'ye mi geliyor, transfer haberleri doğru mu? Fenerbahçe Cristiano Ronaldo ile anlaştı mı? İşte detaylar...
2022-2023 sezonunda artık şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe'nin Cristiano Ronaldo ile ilgilendiği iddiaları ortaya atıldı.Ajansspor, Fenerbahçe'nin Cristiano Ronaldo ile prensipte anlaştığını iddia etti.Dünya basınında da gündeme gelen bu haber, futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
37 yaşındaki yıldızın maaş yükü ve ilerleyen yaşı nedeniyle bu riske girmek istemeyen kulüpler, Ronaldo'ya olumsuz yanıt verdi.
YÖNETİCİLER YALANLADI
Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağının iddia edildiği haberlerin ardından bazı Fenerbahçeli yöneticiler, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Bu sezon Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan Cristiano Ronaldo, henüz gol katkısı yapamadı. Ronaldo'nun geleceği ise hala belirsiz.