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Giriş Tarihi: 2.9.2022 00:32 Son Güncelleme: 2.9.2022 00:32

Ronaldo Fenerbahçe’ye mi geliyor, transfer haberleri doğru mu? Fenerbahçe Cristiano Ronaldo ile anlaştı mı?

Futbol camiası bir haber sitesinin iddiaları ile büyük bir şok yaşadı. Cristiano Ronaldo’nun Fenerbahçe’ye transfer olacağı ve anlaşmanın sağlandığına yönelik haber dünya basınında da deprem etkisi yaratırken “Ronaldo Fenerbahçe’ye mi geliyor, transfer haberleri doğru mu?” soruları yanıt aramaya başladı. Fenerbahçe Spor Kulübü’ndeki bazı isimlerden Ronaldo’nun transfer iddialarına yönelik açıklama geldi.

Ronaldo Fenerbahçe’ye mi geliyor, transfer haberleri doğru mu? Fenerbahçe Cristiano Ronaldo ile anlaştı mı?

Fenerbahçe'ye Ronaldo transferi konusu bu gecenin öne çıkan gündem maddelerindendi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran iddiayla ilgili binlerce kişi paylaşımlarda bulundu. Öyle ki, çoğu kişi bu haberi tiye alırken iddiaya inananlar da oldu. Peki, Ronaldo Fenerbahçe'ye mi geliyor, transfer haberleri doğru mu? Fenerbahçe Cristiano Ronaldo ile anlaştı mı? İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sosyal medya yangın yerine döndü! Cristiano Ronaldo ve Fenerbahçe iddiaları sonrası jet hızıyla açıklama geldi…

2022-2023 sezonunda artık şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe'nin Cristiano Ronaldo ile ilgilendiği iddiaları ortaya atıldı.Ajansspor, Fenerbahçe'nin Cristiano Ronaldo ile prensipte anlaştığını iddia etti.Dünya basınında da gündeme gelen bu haber, futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sosyal medya yangın yerine döndü! Cristiano Ronaldo ve Fenerbahçe iddiaları sonrası jet hızıyla açıklama geldi…

Yaz transfer döneminde Manchester United'dan ayrılmak istediği konuşulan Portekizli dünya yıldızının, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda forma giymek istediği biliniyordu.

Buna rağmen, Bayern Münih, PSG, Real Madrid ve Borussia Dortmund gibi dünya devleri Ronaldo'yu reddetti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sosyal medya yangın yerine döndü! Cristiano Ronaldo ve Fenerbahçe iddiaları sonrası jet hızıyla açıklama geldi…

37 yaşındaki yıldızın maaş yükü ve ilerleyen yaşı nedeniyle bu riske girmek istemeyen kulüpler, Ronaldo'ya olumsuz yanıt verdi.

YÖNETİCİLER YALANLADI

Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağının iddia edildiği haberlerin ardından bazı Fenerbahçeli yöneticiler, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bu sezon Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan Cristiano Ronaldo, henüz gol katkısı yapamadı. Ronaldo'nun geleceği ise hala belirsiz.

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Ronaldo Fenerbahçe’ye mi geliyor, transfer haberleri doğru mu? Fenerbahçe Cristiano Ronaldo ile anlaştı mı?
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