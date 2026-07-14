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Giriş Tarihi: 14.07.2026

Rota Maarif ile kolay tercih

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Rota Maarif ile kolay tercih
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Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve velilerin okul tercih sürecini daha bilinçli ve kolay hale getirmek amacıyla yeni bir dijital platformu devreye aldı. "Rota Maarif" adı verilen sistem sayesinde öğrenciler, veliler ve öğretmenler, istedikleri okula ilişkin detaylı bilgilere hızlı ve pratik şekilde ulaşabilecek. Rota Maarif uygulamasında okulların temel bilgileri, adres ve iletişim detayları, öğretim şekli, ders programları, fiziki imkânları, kontenjan durumları ve diğer önemli özellikleri yer alıyor. Kullanıcılar, okulları il, ilçe, okul türü, kademe, alan, pansiyon durumu gibi pek çok kritere göre filtreleyerek arayabiliyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Rota Maarif ile kolay tercih
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