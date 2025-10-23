Rottweiler cinsi köpek dehşet saçtı! 2 kişi dişlerinden güçlükle kurtarıldı

Mersin'in Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde iddiaya göre, ağızlıksız gezdirilen Rottweiler cinsi köpek dehşet saçtı. Sahibi tarafından gezdirilen köpek önce, çocuklarını okuldan aldıktan sonra evinin yolunda giden anne Şediye Armut'a saldırdı. Çocuklarını korumaya çalışan, kadını sırtından, bacağından ve karnından ısırarak yaralayan köpek, sahibi ve çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışıldığı sırada, yine aynı yoldan geçmekte olan ve olayı merak ederek gelen motosikletli kuryeye saldırdı.

O anlar cep telefonu ile görüntülenirken, saldırıya uğrayan kuryenin kask kamerası tarafındanda kaydedildi. Köpeğin saldırısıyla yere yığılan kurye, acı içinde çırpınırken, köpeğin sahibi ve vatandaşlar bu sefer kuryeyi hayvanın dişlerinden kurtarmaya çalıştı. Kurye saldırgan köpeğin elinden güçlükle kurtarılabildi.

Dehseti yaşayan Anne Şediye Armut, çocuklarını okuldan aldıktan sonra eve doğru gittiklerini belirterek, "Okul civarında trafik ışıklarından karşıya geçtik. Karşımıza hemen köpek çıktı. İri bir köpekti. Çocuklarımı görünce bize yöneldi. Köpek geliyor, diye bağırıp çocuklarıma bana doğru koşun dedim. Kızım bana sarıldı, yüzünü kapatıp onu sardım. Beni sol taraftan kavrayıp ısırarak bırakmadı" dedi.

Çevredeki sürücülerin kornalar çaldığını ve köpeği tekmeleyerek uzaklaştırmaya çalışıldığını ancak hayvanın saldırganlığından vazgeçmediğini belirten Anne, "Bir abi geldi, köpeği tasmasından tutup çekti, onun sayesinde kurtuldum. Hemen orada bulunan bir arabanın içine girip saklandık. Bu kez de motosikletli bir kuryeye saldırdı, onun da bacağından yaraladı" diye konuştu.

Şediye Armut, "Olayı okul çevresinde yaşadık. Bu cins köpeklerin kesinlikle böyle yerlerde başıboş dolaşmasını istemiyoruz. Zinciri yok, ağızlığı yok. Çocuklarımı parçalayacaktı. Şikayetçi oldum, geri dönmeyi de düşünmüyorum" diye konuştu.

Saldırıya uğrayan 2 kişi hastaneye kaldırılarak ayakta tedavi edildiği öğrenilirken, köpeğin sahibi hakkında şikayetçi oldukları belirtildi.