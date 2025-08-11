Haberler Yaşam Haberleri RÖVANŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 11.8.2025 13:17 Son Güncelleme: 11.8.2025 13:25

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Feyenoord’u ağırlıyor. İlk maçta Hollanda’da 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, evinde tur için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy’de  seyircisi önünde avantaj peşinde olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Feyenoord-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Peki Fenerbahçe-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Feyenoord maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe - Feyenoord maçı 12 Ağustos 2025 Salı günü 20:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - FEYENOORD RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kapsamında oynanacak Fenerbahçe - Feyenoord maçı EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Hollanda'da oynanan ilk mücadele, Feyenoord'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe, rövanş maçında Feyenoord'u iki farklı mağlup etmesi halinde rakibini eleyip Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edecek.

Mücadelenin 90 dakikası Fenerbahçe'nin tek farklı galibiyetiyle tamamlanması halinde uzatmalara geçilecek. Uzatmalar da sarı-lacivertlilerin tek farklı üstünlüğüyle sonuçlanırsa penaltı atışları, turu geçen takımı belirleyecek.

Beraberlik ve Feyenoord galibiyetinde ise Hollanda temsilcisi tur atlayan taraf olacak.

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

TALISCA DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Feyenoord müsabakasıyla sahalara dönüyor.

Sakatlığı sebebiyle sarı-lacivertli ekibin Portekiz kampında yer almayan, Feyenoord ile deplasmanda oynanan müsabakada da kadroya alınmayan Brezilyalı oyuncu, yarınki maçta formasına kavuşuyor.

İlk maçta kadroya alınmayan bir diğer isim İsmail Yüksek de maç kadrosunda olacak.

