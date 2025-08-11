RÖVANŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile tur mücadelesi veriyor. İlk maçta deplasmanda 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, rövanşta seyircisi önünde avantaj peşinde olacak. Maç günü, saati ve canlı yayın kanalı taraftarın gündeminde. Peki Fenerbahçe-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Feyenoord maçı hangi kanalda?
Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe - Feyenoord maçı 12 Ağustos 2025 Salı günü 20:00'de başlayacak.
Hollanda'da oynanan ilk mücadele, Feyenoord'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Fenerbahçe, rövanş maçında Feyenoord'u iki farklı mağlup etmesi halinde rakibini eleyip Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edecek.
Mücadelenin 90 dakikası Fenerbahçe'nin tek farklı galibiyetiyle tamamlanması halinde uzatmalara geçilecek. Uzatmalar da sarı-lacivertlilerin tek farklı üstünlüğüyle sonuçlanırsa penaltı atışları, turu geçen takımı belirleyecek.
Beraberlik ve Feyenoord galibiyetinde ise Hollanda temsilcisi tur atlayan taraf olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:
İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Feyenoord müsabakasıyla sahalara dönüyor.
Sakatlığı sebebiyle sarı-lacivertli ekibin Portekiz kampında yer almayan, Feyenoord ile deplasmanda oynanan müsabakada da kadroya alınmayan Brezilyalı oyuncu, yarınki maçta formasına kavuşuyor.
İlk maçta kadroya alınmayan bir diğer isim İsmail Yüksek de maç kadrosunda olacak.