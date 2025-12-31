Haberler Yaşam Haberleri RTÜK Başkanı unvanıyla vurgun planı! Sözde "Yardım" çetesi çökertildi: 2 tutuklama
Giriş Tarihi: 31.12.2025 18:45

RTÜK Başkanı unvanıyla vurgun planı! Sözde "Yardım" çetesi çökertildi: 2 tutuklama

Kendilerini RTÜK Başkanı olarak tanıtarak "ihtiyaç sahiplerine yardım" bahanesiyle vatandaşları dolandıran şebeke, emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla çökertildi. Olayla ilgili iki şüpheli tutuklanırken, bir firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

RTÜK Başkanı unvanıyla vurgun planı! Sözde Yardım çetesi çökertildi: 2 tutuklama
  • ABONE OL

Vatandaşları telefonla arayıp kendilerini RTÜK Başkanı olarak tanıtan şebekenin 'ihtiyaç sahiplerine yardım' yalanı polis takibine takıldı. Mehmet İsmailoğlu, Alim Gülver ve Gülay Efe'nin, kurdukları bu sözde destek senaryosuyla mağdurlardan para sızdırmaya çalıştıkları saptandı.

"İHTİYAÇ SAHİBİ TANIDIKLAR İÇİN YARDIM TOPLUYORUZ" YALANIYLA VURGUN PLANI

Mehmet İsmailoğlu, Alim Gülver ve Gülay Efe isimli şahıslar, kurdukları düzenekle çok sayıda vatandaşı hedef aldı. Dolandırıcıların, telefonla aradıkları kişilere kendilerini RTÜK Başkanı olarak tanıttıkları ve "ihtiyaç sahibi tanıdıklar için yardım topluyoruz" diyerek para talep ettikleri belirlendi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Vurgun hazırlığındaki çeteyi takibe alan emniyet birimleri, düzenlenen operasyonla Mehmet İsmailoğlu ve Alim Gülver'i kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİR ZANLI HER YERDE ARANIYOR

Şebekenin diğer üyesi olduğu tespit edilen Gülay Efe'nin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
RTÜK Başkanı unvanıyla vurgun planı! Sözde "Yardım" çetesi çökertildi: 2 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz