RTÜK’ten yayın yasağı kararlarını dikkate almayan Halk TV ve Koza TV’ye idari para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu gündemdeki yayın ihlallerini görüşmek üzere toplandı. Toplantıda Batman'da faaliyet gösteren özel bir yaşlı ve engelli bakım merkezinde gerçekleştiği öne sürülen iddialara ilişkin getirilen yayın yasağının ihlal edilmesi gündemdeydi.

Konuyla ilgili, Batman 2. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 03.06.2026 tarih ve 2026/3766 sayılı soruşturma dosyası kapsamında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, eziyet, görevi kötüye kullanma, rüşvet, suçu bildirmeme, kamu kurum kuruluşları zararına dolandırıcılık suçlarına ilişkin olarak delillerin toplanmasını zorlaştıracak, gizlilik içeren bilgilerin açığa çıkmasına neden olabilecek şekilde görsel, yazılı ve internet yayın organlarında olaya ilişkin bir takım argümanların yayınlanması ve yayınlanma ihtimalinin bulunması, ayrıca soruşturmaya konu olan olayların toplumda infial yaratabilecek nitelikte olması hususları dikkate alınarak yürütülen soruşturma çerçevesinde, Anayasa'nın 28. maddesi, 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yayın yasağı kararı verildiği vurgulandı. Yayın yasağı kararının da Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun web sitesinde 03.06.2026 tarihinde "Yayın Yasakları" kısmında 12.05'te yayımlandığı hatırlatıldı.

Ancak 03.06.2026 tarihinde alınan yayın yasağına rağmen söz konusu iddiaların, 19.06.2026 tarihinde Halk TV Ana Haber Bülteni'nde ve 20.06.2026 tarihinde KOZA TV'de haberleştirildiği belirlendi.

Bu sebeple iki medya hizmet sağlayıcısının yargı otoritesini ihlal ettiği kaydedilen Üst Kurul toplantısında, yapılan ihlalin, yalnızca bireysel bir yayın hatası değil; hukukun üstünlüğü ilkesine yönelik tercih edilmiş sistematik bir ihlal niteliği taşıdığının altı çizildi.

İDARİ PARA CEZASI

Bu gerekçelerle Halk TV ve KOZA TV'ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz." hükmünü ihlal etmekten idari para cezası verildi.