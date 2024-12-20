Ruh hastalıklarına yapay zekâlı tedavi

Küresel bir ruh sağlığı krizinin yaşandığı günümüz dünyasında, çok sayıda kişi çözümü yapay zekâ (AI) destekli terapi uygulamalarında buluyor. Avrupa Komisyonu verileri ise 2021'de Avrupa Birliği'ndeki (AB) ölümlerin yüzde 3.6'sının ruhsal ve davranışsal bozukluklardan kaynaklandığını gösteriyor. Fransa merkezli Callyope, şizofreni ve bipolar bozukluğu olanları izlemek için konuşma tabanlı bir model kullanıyor. Tokyo merkezli bir firma da dış uyarılara tepki veren yapay zekâ destekli evcil hayvan geliştirdi. Moflin isimli hayvanın ruh sağlığını iyileştirmeye yardımcı olması hedefleniyor.