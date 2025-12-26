Ruhsatsız ilaçları SGK’ya fatura etmişler

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne SABİM (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi) üzerinden yapılan bir ihbarla, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatı olmayan bir firmanın izinsiz olarak, yurtdışına gitmekte olan gemilere ilaç satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

GEMİLERLE İLAÇ SATIŞI

Yapılan incelemede, izinsiz ilaç satışı yapıldığına dair tüm bulgulara ulaşıldı. Bu kapsamda, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, kolluk kuvvetleri ile beraber belirtilen adreste denetim yaptı.