Haberler Yaşam Haberleri Ruhsatsız ilaçları SGK'ya fatura etmişler
Giriş Tarihi: 26.12.2025 17:54

Yurt dışına gitmekte olan gemilerle ruhsatsız ilaç satışı yapıldığının ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 5 bin kutu ilaç ve çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirdi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, “Halk sağlığını tehdit edenlere karşı mücadelemiz devam edecek” dedi.

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO Yaşam
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne SABİM (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi) üzerinden yapılan bir ihbarla, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatı olmayan bir firmanın izinsiz olarak, yurtdışına gitmekte olan gemilere ilaç satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

GEMİLERLE İLAÇ SATIŞI

Yapılan incelemede, izinsiz ilaç satışı yapıldığına dair tüm bulgulara ulaşıldı. Bu kapsamda, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, kolluk kuvvetleri ile beraber belirtilen adreste denetim yaptı.

5 BİN KUTU İLAÇ

Yapılan denetimde satışa hazır olarak, yaklaşık 5 bin kutu ilaç ile beraber çok sayıda tıbbı malzeme de ele geçirildi. Hatta, bazı ilaçlara ait karekodların bilerek tahrip edilerek, bu ilaçların SGK'ya fatura edildiği bile iddia edildi. Baskında, firmanın herhangi bir işyeri açma belgesi bulunmadığı da tespit edilirken, sorumlular hakkında gerekli adli ve idari işlem başlatıldı.

