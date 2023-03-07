Ruj Lekesi Nasıl Çıkar? Halıdan, Koltuktan, Kot Pantolondan Ruj Lekesi Nasıl Çıkarılır ve Temizlenir?

18.yy 'da bulunan ruj ilk başlarda daha çok erkekler tarafından dudaklara sürülen bir boyaydı. Fransa'da yargıçlar tarafından dudakları ön plana çıkarmak için kullanılan kozmetik ürünü şimdilerde ise daha çok kadınlar tarafından kullanılan bir bakım ürünüdür. Ruj sürmek ne kadar kolay ve zahmetsiz bir şekilde dudaklara sürülse de bir yere sürüldüğü zaman lekesini çıkarmak baya zaman almaktadır. Ruj lekesinin nasıl çıkarılacağı araştırılmaktadır. Beyaz gömlekten ruj lekesi çıkar mı? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız işte detaylar.

RUJ LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Rujunuzu sürerken herhangi bir yere sürüldüğü zaman ruj lekesini çıkarmak bir hayli zaman almaktadır. Daha etkili bir şekilde ruj lekesini çıkarmak için yapmanız gereken şunlardır;

•Ruh lekesini çıkarmak için bulaşık deterjanı uygulayınız. Sürülen ruj lekesinin üzerine, deterjandan biraz sürün ve 10 dakika kadar bekletiniz.

•Diğer bir ruj lekesi çıkarma yöntemi ise saç spreyi kullanımıdır. Ruj lekesinden kurtulmanın bir diğer yolu da kişisel bakım ürünü olan saç spreyidir. Ruj lekesinin sürüldüğü yere saç spreyini sıkınız. Daha sonra 5- 10 dakika kadar bekleyiniz. Ardından bir bez ile ovalayarak siliniz.

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HALIDA RUJ LEKESİ

Kadınların özel gün, davet, iş görüşmesi vb. gibi yerlerde dışarıya çıkarken kullandıkları renk renk bulunan kozmetik ürününe ruj denilmektedir. Ruj sürerken yanlışlıkla halıya düşürdüğünüz zaman halıya bulaşan ruj lekesi sizleri büyük bir zahmet içerisinde bırakacaktır. Buz zahmetten kurtulmanız için yapmanız gerekenler çok kolaydır. Halınıza sürülen ruj lekesini çıkarmak için toz çamaşır deterjanı ile ılık su karışımı kullanabilirsiniz. Bir kap içine deterjan ve su ilave ediniz. Daha sonra bu karışımı yapın ve karışıma batırılmış bir bez ile halıyı iyice ovalayarak silin. Ruj lekesinin hızdan gittiğini göreceksiniz.

KOT PANTOLONDA RUJ LEKESİ

Bir yere giderken bakım ürünü olan rujunu sürerken yanlışlıkla kot pantolonunuz üzerine düşürdüğünüz zaman endişeye kapılamayınız. Yapmanız gereken sadece evinizde bulunan bir bulaşık deterjanı ile ruj lekesi çıkarmak. Kot pantolonunuzun üzerine sürülen ruj lekesinin üzerine bulaşık deterjanı damlatın ve iyice ovalayarak temizleyiniz. 10 Dakika kadar bu işlemi uygulayınız.

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KOLTUKTA RUJ LEKESİ

Döşemenizde veya koltuğunuza ruj lekesi sürülmüş ise nasıl çıkarılacağını merak ediyor iseniz yapmanız gereken tek bir kap içerisine su doldurup içine bir fincan beyaz sirke ilave ediniz. Daha sonra mikrofiber bez yardımı ile koltuğunuza bulaşan ruj lekesini ortadan kaldırabilirsiniz. Ayrıca bir diğer yöntem ise ruj lekesini çıkarmak için oksijenli su yardımı ile de lekelerden kurtulabilirsiniz. Lekenin sürüldüğü bölgeye uygulayacağın oksijenli su ile lekenin dağılmasını sağlayarak lekeyi yok edecektir. Leke bulunan yere oksijenli su damlatınız daha sonra bir bez ile iyice ovalayarak temizleyiniz. Bir süre beklettikten sonra, leke çıkana kadar bu yöntemi tekrarlayabilirsiniz.

BEYAZ GÖMLEKTEN RUJ LEKESİ ÇIKAR MI?

Beyaz bir gömlek giydiyseniz ve eğer rujunuzu sürerken üzerinize yanlışlıkla sürdüyseniz yapmanız gereken sadece sirke kullanmaktadır. Evinizde bulunan beyaz sirkeyi asidik yapısından dolayı ruj lekesinin gitmesi için etkili bir yöntemdir. Bir kap içerisine su doldurup içine bir fincan kadar beyaz sirke ilave ediniz. Daha sonra mikrofiber bez yardımı ile lekeyi ortadan kaldırabilirsiniz.