Nar Lekesi Nasıl Çıkar? Eldeki Ve Kıyafetteki Nar Lekesi Nasıl Ve Ne İle Temizlenir?

Kınagiller familyasından olan nar küçük yüzlerce tanecikleri olan ve tatlı, ekşi tatlara sahip bir meyvedir. Demir, potasyum ve c vitamini bakımından zengin bir kaynak olan nar meyvesi, bağışıklık sistemini güçlendiren, kan şekerini düzenleyen mucizevi bir besindir. Nar meyvesini tüketirken küçük taneciklerinden üzerimize sıçrayan kırmızı nar lekelerinin çıkması oldukça zor olmaktadır. Nar seven insanlar nar tüketirken korktuğu noktalardan birisi üzerlerine sıçrayıp çıkmayan lekelerdir. Halıdaki nar lekesi nasıl çıkar? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Nar suyu lekesi işte detaylar.

NAR LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Lezzetli oluşu ve sağlığa olan faydası ile oldukça tüketilen nar meyvesini ayıklamak oldukça zordur. Çıkmayan nar lekelerinden şikayetçi olan insanlar, nar lekesinin nasıl çıkacağını araştırmaktadır. Nar lekesini çıkarmak için kurumadan önce hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerekmektedir. Daha sonra nar lekesini çıkarmak için limon kolonyasını kullanabilirsiniz. Dökülen nar lekesinin üzerine limon kolonyası damlatınız. Daha sonra bir süre bekleyin ve ardından temiz bir bez elinize alıp o bez ile lekeyi bastırarak siliniz. Nar lekesinin gittiğini göreceksiniz.

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ELDEKİ NAR LEKESİ

Nar yerken ele sürülen nar lekesinin nasıl çıkartılacağı konusunda şunu diyebiliriz mümkünse en hızlı bir şekilde müdahale etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde kurumasını beklerseniz lekenin çıkması sizi biraz yorar. Ele bulaşan nar lekesini çıkarırken limon kolonyasını elinize dökün ve ovalayın. Bu şekilde lekenin çıktığını göreceksiniz. Bir diğer yöntem ise; Ellerdeki nar lekesini geçirmek için evinizde bulunan soda ile elleri yıkayınız. Bu şekilde de nar lekesinden kurtulabilirsiniz.

HALIDAKİ NAR LEKESİ

Nar yerken evinizde bulunan halı üzerine sıçrayan nar lekesini çıkarmak için kurumasını beklemeyiniz. Halıdaki nar lekesini çıkarmak için bir su bardağı suya bir tatlı kaşığı karbonat ilave edip karıştırdıktan sonra bu karışımı sprey şişesine koyup lekeli bölgeye püskürtünüz. Ardından bez ile ya da fırça ile temizleyerek de lekeyi tamamen kurtulabilirsiniz.

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NAR SUYU LEKESİ

Faydalı oluşu ve lezzeti ile bilinen nar meyvesi kırmızı renkli, küçük taneciklere sahip şifa kaynağı bir meyvedir. Nar meyvesini ister salatalarda isterseniz nar meyvesinin suyunu içerek de tüketebilirsiniz. Nar suyu içen kişiler üstüne, halıya vb. yerlere tükettikleri zaman nasıl çıkarabilecekleri yolunu aramaktadırlar. Nar lekesini kurumadan önce hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerekir. Kurur ise nar lekesini çıkarmak biraz zamanınız alabilir. Nar lekesini çıkarmak için evinizde bulunan bir limon kolonyası kullanabilirsiniz. Bu kolonyayı nar lekesinin üzerine damlatınız. Bir süre bekleyin ve ardından temiz bir bez yardımı ile lekeyi bastırarak silin. Nar suyunun lekesini çıkarmak için bir diğer yöntem ise en sık kullanılan çözümlerden birisi olan deterjan kullanarak leke çıkarmaktır. Yapmanız gereken tek nar lekesinin oluştuğu tüm alanı öncesinde soğuk bir suda bir süre bekletin. Daha sonra kurumuş nar lekesini yumuşattıktan sonra üzerine evinizde her zaman kullanmış olduğunuz leke çıkarıcı deterjandan dökünüz. Bu esnada elinize mutlaka koruyucu bir eldiven takınız. Daha sonra lekeli alanı bu deterjan yardımı ile zarar vermeyecek şekilde hafif hafif ovalayarak temizleyiniz.

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