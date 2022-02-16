Rumeli türküleri yetim kaldı

Rumeli türkülerinin usta sesi Arif Şentürk dün son yolculuğuna sevenleri tarafından gözyaşlarıyla uğurlandı. 81 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Yedikule Mezarlığı’nda toprağa verildi
Rumeli türkülerinin usta sesi Arif Şentürk, 81 yaşında hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavisi sürerken, önceki akşam saatlerinde kalbi duran sanatçının ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. "Aman Bre Deryalar", "Ramize" ve "Safiye" adlı türkülerle gönüllere taht kuran sanatçı Şentürk dün son yolculuğuna uğurlandı. Şentürk'ün cenazesi, Zeytinburnu Seyid Nizam Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yedikule Mezarlığı'nda toprağa verildi. Arif Şentürk'ün cenazesine Eşi Müge Şentürk, kızı İnci Kılıcı, oğulları Uğur ve Ercan Şentürk, kardeşi Hacı Sabri Şentürk, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Medipol Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da katıldı. Şentürk'ün tabutuna Türk bayrağı ve üzerine de destek verdiği Zeytinburnu Amatör Spor Kulübü Yıldızspor'un forması konuldu. Evli, iki oğlu ve bir kızı olan Şentürk, Aralık 2018'de by-pass ameliyatı geçirmiş ve başarılı bir operasyon sonrasında sağlığına kavuşmuştu. Geçen pazar günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta sanatçı, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
MARANGOZLUKTAN FUTBOLCULUĞA...
ARIF Şentürk, 2. Dünya Savaşı sonrası 1956'da Makedonya'nın Kumanova şehrinden Türkiye'ye geldi. 6 kardeş olan Şentürk, 15 yaşından itibaren uzun yıllar marangozluk, boksörlük, futbolculuk, hakemlik ve berberlik gibi birçok farklı meslekte de çalıştı. 1974'te TRT Radyosu'ndaki "Türk Halk Müziği Amatör Ses Sınavı"nda okuduğu Rumeli türküleri ile sanat dünyasına adım attı. Sanat hayatı boyunca 12'den fazla albüme imza attı. Şentürk, bazı özel televizyon kanallarında "Rumeli'den Sesler" ve "Rumeli Rüzgarı" adı ile programlar hazırlayıp sundu. Başta Balkan ülkeleri olmak üzere yurt dışında konserler verdi, Türkiye'nin birçok şehrinde festivallere katıldı.
ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arif Şentürk için başsağlığı mesajı yayımladı: "Rumeli türküleri denince akla gelen ilk isimlerden biri olan, değerli sanatçımız Arif Şentürk Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm Balkan halklarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."