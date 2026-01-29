Rus doktordan deprem konutlarına tam not: Devlet sahaya indi Adıyaman yeniden kuruldu

Ancak bu yaptıklarım az diye düşündüm. Rusya'daki tüm arkadaşlarımı arayarak Adıyaman'a çocuk bezi, hijyen malzemeleri, mama, gıda ve kıyafetler getirmelerini söyledim. Evlendim, İstanbul'da yaşıyorum. Ama Adıyaman hiç aklımdan çıkmıyor. Nevzat'ı arayıp son durum hakkında bilgiler alıyorum. Bana Türk devletinin yaptığı konutların fotoğrafını attı. Bu kadar kısa bir sürede adeta yeniden bir Adıyaman kurulmuş. Bu takdir edilmesi gereken bir başarı" diye konuştu.