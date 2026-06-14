Rus erkekler sağlığından çok arabaya önem veriyor

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Yapılan araştırmaya göre, otomobillerinin bakımına büyük önem veren Rus erkekler, kendi sağlıklarını ise ihmal ediyor. Araçlarıyla ilgili en küçük sorunda servise giden erkekler, sağlık kontrollerini ise erteliyor. Araştırmaya göre son üç yılda Rusların yalnızca yüzde 9'u 15 bin rubleye mal olan onkolojik taramadan geçerken yüzde 17'si araçları için ayda 5 bin rubleye kadar, yüzde 24'ü ise 5 bin ila 10 bin ruble arasında harcama yapıyor. Katılımcıların yüzde 9'u da otomobil bakımı için aylık 30 bin rubleden fazla bütçe ayırıyor.