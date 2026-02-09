Rusların alacak kavgası cinayetle bitti

Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz hafta sonu görülen ilk duruşmada Rus Uyruklu 36 yaşındaki Andrey Makarov'un bıçaklanarak ölümüne sebep olan 2 Rus uyruklu gençler Konstantin N (22) ve Kırıll C. (28) Tutuklu bulundukları Alanya L. Tipi Kapalı ceza evinden Ceza Evi Jandarma Tabur Komutanlığınca salonda hazır edildiler. Duruşmaya çevirmen, sanık avukatı ile ,öldürülen Rus uyruklu Andrey'in eşi katıldı.

BIÇAKLADIKTAN SONRA TİŞÖRTÜNÜ YIKAMIŞ

Mahkeme başkanı sanıklardan Konstantin' a olayın nasıl olduğunu anlatmasını istedi. Sanık Konstantin, "Arkadaşım 3500 Rupleye ihtiyacı vardı. Andrey'den isteyerek 3500 Ruble yatırmasını istedim. Benden 30 dolar istedi, ben veririm dedim fakat 30 doları hemen istedi. Yanımda beraber tatile geldiğim arkadaşım Kırıll vardı. Bizim evin önüne gelerek bize hakaret ve tehdit etmeye başladı. Andrey bana parayı yatırmadığım için döveceğini söyledi. Bu paranın iki katını ödemem gerektiğini söyledi. O sırada Kırıll mutfaktan aldığı bıçakla geldi Andrey aracın bagajından demir çubukla geldi bize saldırmaya başladı kaçtık Kırıll arkasından yakalayarak yere düştükten sonra biz olay yerinden ayrıldık sahilde bir sure dolaştıktan sonra Kırıll bana ayağından bıçaklandı. Olay yerine gittik Kırıll bıçağı aldı muz bahçesine attıktan sonra Kırıll kanlı tişörtünü denizde yıkadıktan sonra eve gittik sabah Jandarma ekipleri geldi tutuklandık."

TATİLE GELDİK BU OLAY BAŞIMA GELDİ

Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı tutuklu sanık Kırıll C. olayın nasıl olduğunu anlatmasını istedi. Sanık Kırıll Rusya'da öğrenci olduğunu arkadaşı Konstantin ile Türkiye'ye tatile geldik. Konstantin tanıştığı Andrey'den arkadaşı için 3500 Ruple borç para istedi. Kripto olarak yatırmasını istedi Andrey parayı yatırdığını 30 doları hemen istedi telefonda tartıştılar tatil yaptığımız eve geldi evin önünde bağırarak hakaret ve tehdit ettikten sonra aracın bagajından demir çubukla bize saldırdı. Karanlıktı kavga ettik Andrey yere düştükten sonra biz kaçtık Konstantin bana yaralandı. Dedi daha sonra Jandarmalar geldi dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Andrey'i ölümüne sebep olan 2 Rus gençlerin tutukluluk halinin devamına eksiklerinin giderilmesi için duruşmanın 30 Nisan tarihine ertelenmesine karar verildi

OLAYIN GEÇMİŞİ

23 Temmuz 2025 Tarihinde Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi 209 numaralı sokakta, sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Rus uyruklu Andrey Makarov ile vatandaşları K.N (22) ve K.C (28) arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede fiziksel bir çatışmaya dönüştü. Kavga esnasında 35 yaşındaki Andrey Makarov, sırtından aldığı bıçak darbesiyle ağır şekilde yaralandı. Yaralanan Makartov 112 Acil Ambulansla sevk edildiği Alanya Eğitim ve Araştırma hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ 2 RUS JASAT TARAFINDAN YAKALANDI

Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) ekipleri, olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kamera kayıtları ve yapılan detaylı incelemeler sonucunda, olaya karıştığı tespit edilen şüpheliler K.N ve K.C., evlerinde gözaltına alınarak Mahmutlar Jandarma Komutanlığına götürüldüler. İfadeleri çevirmen araçlığı alındıktan sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesine götürüldüler. Nöbetçi savcılıkta ifadeleri alınan 2 Rus vatandaşı N.K ve K.C tutuklama istemiyle sevk edildikleri nöbetçi mahkemece kasten öldürme suçlarından tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.