Rüşvet çetesi çökertildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde rüşvet aldıkları iddia edilen 46 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Hatay merkezli İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis'te yapılan operasyonlarda 44 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 41 adet cep telefonuna incelenmek üzere el konulmuş, 76 bin 985 ABD Doları, 52 bin 130 Euro, 87 bin 310 TL, 3 bin 100 Suudi Arabistan Riyali, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet AK-47 fişeği, 284 adet 9*19 mm fişek, 1 adet Tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ve 56 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Yakalanması bulunan 2 şahsın da yurt dışında oldukları tespit edildi.

Yapılan ifade ve dijital materyal incelemesi esnasında şüphelilerin internet tabanlı iletişim araçları ile gümrük memurlarının isimlerini geçirerek rüşvet pazarlığı yaptıkları, ayrıca şüphelilerin rüşvet alışverişini yüzyüze ve elden gerçekleştirdikleri ve hatta 2026 yılı için istedikleri rüşvette zam yaptıkları , rüşvetin bir havuzda toplanarak memurlar arasında paylaşıldığı da tespit edildi.

Gözaltına alınan 44 şahıstan 36'ı adli mercilere sevk edildi. Hakim önüne çıkartılan şüphelilerden 26'sı tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.