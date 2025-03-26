Rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve yolsuzluk: Ekrem İmamoğlu ve İBB’nin yolsuzluk düğümü nasıl çözüldü?

Soruşturma dosyasındaki iddialar ise CHP'li belediyelerde dönen rüşvet ve irtikap çarkını bir kez daha kanıtladı. İddialar karşısında tek bir savunma yapamayan Ekrem İmamoğlu ve belediye yönetimi, pazar günü hakim karşısına çıktı. İmamoğlu ve Ongun'un da aralarında olduğu 48 şüpheli tutuklandı.