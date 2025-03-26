Rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve yolsuzluk: Ekrem İmamoğlu ve İBB’nin yolsuzluk düğümü nasıl çözüldü?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlattığı soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda aralarında CHP'li Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Murat Ongun'un da olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.
Soruşturma dosyasındaki iddialar ise CHP'li belediyelerde dönen rüşvet ve irtikap çarkını bir kez daha kanıtladı. İddialar karşısında tek bir savunma yapamayan Ekrem İmamoğlu ve belediye yönetimi, pazar günü hakim karşısına çıktı. İmamoğlu ve Ongun'un da aralarında olduğu 48 şüpheli tutuklandı.
Peki İBB'nin yolsuzluk düğümü nasıl başladı? Soruşturma sürecinde düğüm nasıl çözüldü? 560 milyarlık yolsuzluk çarkının merkezinde ise CHP İl Başkanlığı binasının satın alındığı para kuleleri skandalı vardı. CHP'li yönetimin rüşvet çarkı ve skandallar zinciri A Haber'in Analiz programında anlatıldı.
İBB'deki yolsuzluk düğümü nasıl çözüldü? İşte dünden bugüne tüm yaşananlar | Video