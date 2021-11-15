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Giriş Tarihi: 16.11.2021

Rüşvet operasyonu: 33 gözaltı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Rüşvet operasyonu: 33 gözaltı
Ankara'da, icra memurlarının rüşvet isteyip aldığı tespiti üzerine şok bir operasyon düzenlendi. Ankara Barosu'na kayıtlı avukatlar, avukat stajyeri, avukat katibi ile suçtan zarar gören diğer kişiler icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında icra memuru tarafından rüşvet istenip alındığının ihbarında bulundu. Bunun üzerine emniyet güçleri tarafından teknik takip başlatıldı. 33 şüphelinin rüşvet suçlamasına karıştığı belirlendi. Yapılan teknik takibin ardından rüşvet almak ve rüşvet vermek, rüşvet suçuna aracılık etmek, nüfuz ticareti, yedieminlik görevini suistimal, görevi kötüye kullanmak suçlarından haklarında soruşturma yürütülen kamu görevlileri ve sivil şahıslar olmak üzere toplam 33 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

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Rüşvet operasyonu: 33 gözaltı
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