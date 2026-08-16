Rüşvet pazarlığı mesajlara yansıdı

Gaziantep
Adliyesi'nde uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılanan bir sanık hakkında maddi menfaat karşılığında beraat ve tahliye kararı verildiği iddia edildi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) konu ile ilgili soruşturma başlattı. Başka bir uyuşturucu operasyonunda el konulan bir cep telefonundaki 'kalp' simgeli gizemli WhatsApp yazışmaları ve duruşma tarihinin aniden öne çekilmesiyle skandal ortaya çıktı. HSK müfettişleri kapsamlı bir inceleme başlattı. Hazırlanan raporu değerlendiren HSK İkinci Dairesi, Gaziantep 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Görkem B., aynı mahkemede görevli Üye Hâkim Mesuda Y. ve Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Taner B.'yi 3 ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırdı. Yazışmalarda, "Hakime parayı veren geldi. Dilek teyze, ben, Niyazi amca adamı dinliyoruz. Can, pazartesi dışarıda diyor. Ceyhun abi, 'parayı getirin' dedi. Pazartesiye kadar müsaade edin, tekrar kuracaklar mahkemeyi. Hakim perşembe gece geliyormuş" şeklinde ifadeler geçtiği görüldü.