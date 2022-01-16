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Giriş Tarihi: 17.1.2022

Rüşvet teklif eden turist tutuklandı

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Rüşvet teklif eden turist tutuklandı
İSTANBUL'DA, alkollü araç kullanırken yakalanan yabancı uyruklu Bahman Mohammadi, yanındaki kız arkadaşıyla birlikte polislere 200 dolar rüşvet teklif etti. İki polis memuru, Mohammadi ve kız arkadaşı Aisa Fallah Mollamahmoud'dan şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Mohammadi rüşvet suçundan tutuklandı. Polislere uzattığı 200 dolar ise suç delili olarak dosyasına konuldu. Olay, 14 Ocak Cuma gecesi Sarıyer'de polisin alkol uygulaması yaptığı sırada meydana geldi. Uygulamaya takılan Bahman Mohammadi isimli yabancı uyruklu sürücü, yapılan ölçümde 1.14 promil alkollü çıktı. Polisler, Mohammadi'ye alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapılacağını bildirdi. Mohammadi ile yanında bulunan ve Türkçe bilen Aisa Fallah Mollamahmoud, işlem yapılmaması ve kendilerinin görmezden gelinmesi karşılığında polislere rüşvet olarak 200 dolar uzattı.

200 DOLAR DELİL OLDU
Polis memurları Hüseyin Selçuk G. ve Akut G., rüşvet teklif eden Mohammadi ve Mollamahmoud'du karakola götürüp şikâyetçi oldu. Mollamahmoud, ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Savcılık tarafından Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen Mohammadi ise rüşvet suçundan tutuklandı. Polislere uzattığı 200 dolar da delil olarak dosyaya konuldu.

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Rüşvet teklif eden turist tutuklandı
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