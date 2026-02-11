Rüşvetçi 2 doktora suçüstü yapıldı

İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi'nde hastalardan usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri belirlenen iki doktor "rüşvet" suçundan gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, üroloji doktorları G.Ö. ve C.G. hakkında CİMER'e gelen başvurular ve hastane içinden gelen şikâyetler üzerine soruşturma başlattı. Doktorlar takibe alınarak 1.5 ay boyunca izlendi.Takip sonucu doktorların hastalarından ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde para talep ettikleri belirlendi. Şüpheli doktorlardan G.Ö.'nün hastalardan 20 ila 30 bin lira, C.G.'nin ise 1200 ile 2000 dolar arasında değişen miktarlarda ücret istediği ortaya çıktı. Delillerin ardından iki doktor "rüşvet" suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin, yarın Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor.