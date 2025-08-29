Rüşvetçi avukata 15 yıl hapis

SABAH'ın 2.5 yıl önce gündeme taşıdığı İstanbul Adliyesi'ndeki skandal olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. İşadamı Mehmet Yahya Sönmez, 1 Ekim 2019'da vefat etti. Vefatının ardından iki çocuğu ile eşine miras olarak milyonlarca lira ve taşınmaz kaldı. Sönmez'in vefatından iki yıl sonra kızı Burcu Sönmez, özel bir bankadan hesaplarına haciz konulduğunu öğrenmesiyle hayatının şokunu yaşadı. Ancak daha sonra 1.5 milyon dolarlık senetteki imzanın babasına ait olmadığı ortaya çıktı.

Başlatılan soruşturma kapsamında 2010'da İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde kapanan dosyaya, sahte imzalı senetler konularak haciz işlemi başlatıldığı tespit edildi. İstanbul Adliyesi'nde görevli mübaşir Ali K.'nin, yan mahkemedeki bir dosyayı alıp Şişli'deki bir AVM'de 1000 lira karşılığında Hasan Ş.'ye verdiği ortaya çıktı. 8 şüphelinin, 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, rüşvet' suçlarından cezalandırılmaları istendi. Mahkeme, sanık avukat Aydın M.'ye "rüşvet verme" de dahil olmak üzere birçok suçtan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Aydın M.'nin Emirgan'da bir köşkte tek başına yaşayan Emine Şükran A.'nın güvenini kazanarak sahte evraklarla mal varlığını da üzerine geçirdiği ifşa olmuştu.